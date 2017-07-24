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Кассано во второй раз за неделю принял решение о завершении карьеры

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано во второй раз за неделю принял решение о завершении игровой карьеры. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

По информации источника, 35-летний игрок испытывает большой стресс от того, что его семья не присоединилась к нему в северной Италии.

Напомним, что 10 июля Кассано на правах свободного агента подписал контракт с «Вероной». Однако уже 18 июля Антонио Кассано собрал пресс-конференцию, чтобы объявить о досрочном расторжении контракта с «Вероной», подписанного на минувшей неделе. Согласно информации Football Italia, 35-летний игрок собирался объявить о завершении карьеры, но в последний момент изменил свое решение. Отмечается, что форвард попросил прощения у фанатов «Вероны», заявив, что это был момент слабости с его стороны.

Кассано с 2015 по 2017 гг. выступал за «Сампдорию». В прошлом сезоне нападающий  не играл из-за разногласий по контракту с клубом.

Добавим, что форвард является чемпионом Италии и Испании, а также двукратным обладателем Суперкубка Италии.

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