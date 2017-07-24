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Все допинг-пробы, взятые на Кубке конфедераций в России, дали отрицательный результат

Максим Шитиков
Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

ФИФА объявила, что все допинг-пробы, взятые до Кубка конфедераций и во время турнира, были отрицательными, говорится в пресс-релизе организации.

Всего было проведено 379 допинг-тестов, во время которых были взяты 854 пробы. Большую часть тестов - 239 - провела сама ФИФА. Из них 175 тестов прошли до соревнований и 64 - во время. До Кубка конфедераций пробы сдавали все игроки, заявленные на турнир, а после каждого матча турнира на тесты вызывали по двух игроков от команды.

Все образцы анализировали в лабораториях, аккредитованных ВАДА. Большую часть проб исследовали в Лозанне.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 проходил с 16 июня по 2 июля в четырех российских городах: Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Победителем турнира стала сборная Германии, которая в финале обыграла команду Чили (1:0). Третье место заняла сборная Португалии, которая победила мексиканцев (2:1).

Сборная России на турнире набрала три очка в трех матчах и не вышла из группы. Команда Станислава Черчесова обыграла сборную Новой Зеландии (2:0), но проиграла Португалии (0:1) и Мексике (1:2).

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