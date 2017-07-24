Алексей Игонин: Кокорина поставили в условия, что он вынужден выкладываться на все сто

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин – об игре «Зенита».

- Пока «Зенит» побеждает на классе?

- Можно и так сказать. Но забил бы «Рубин» во втором тайме еще гол, и можно было бы говорить, что это мысль тренера. А что касается «Зенита», там подали с фланга, а человек оказался в нужном месте - то ли он такой талантливый, то ли настолько удачный.

- Кокорин отдал пас головой.

- Но Кокорин, понятно, что он может, а сейчас еще, видимо, не только хочет, но и вынужден это сделать. Этого как раз ему не хватало. А сейчас его поставили в такие условия, когда он вынужден выкладываться на сто процентов. В этом и есть авторитет тренера.

- Получается, что все эти злобные наветы, что Кокорин и Дзюба не нужны Манчини, не имеют под собой почвы? Играют ведь оба.

- Манчини, видимо, дал им понять, что любой может собирать вещи и отправляться куда хочет. Но не только тренер это дал понять, а и руководство – мол, купим любого на любую позицию. После этого все забегали, засуетились.

В матче 2-го тура премьер-лиги «Зенит» на свое поле победил «Рубин» со счетом 2:1.