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Шипулин может пропустить первые этапы Кубка мира перед Олимпиадой

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил РИА Новости, что возможно пропустит один или два этапа Кубка мира перед зимними Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане.

«Предварительно, один или два этапа Кубка мира перед Олимпиадой пропустим, потому что самый главный старт – это все-таки Олимпийские игры. Пока неясно. Загадывать не будем, посмотрим на свое самочувствие, состояние, стоит ли себя поберечь или, наоборот, разбегаться», – передает слова Шипулина «Р-Спорт».

Ранее вице-президент СБР Вадим Мелихов рассказал, что Шипулин и Волков выступят в составе сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет в Чайковском с 25 по 27 августа.

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