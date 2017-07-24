РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков

На состоявшемся 21 июля заседании Палаты по разрешению споров РФС, было вынесено решение запретить «Рубину» регистрировать новых футболистов по причине задолженностей перед Динияром Билялетдиновым и Ильзатом Ахметовым.

«Удовлетворить заявление Динияра Билялетдинова и Ильзата Ахметова в отношении МАУ «ФК «Рубин» о выплате задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объеме. Обязать МАУ «ФК «Рубин» выплатить футболистам проценты за задержку выплаты заработной платы. Обязать МАУ «ФК «Рубин» компенсировать футболистам расходы на представителя. Применить к МАУ «ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению МАУ «ФК «Рубин» г. Казань в случае исполнения обязательств перед футболистами», — говорится на официальном сайте РФС.