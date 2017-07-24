Валерий Масалитин: В игре с «Локомотивом», и в поединке с «Анжи» защита ЦСКА играла безобразно

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отметил проблемы ЦСКА в обороне.

– Нет ли тревоги за оборону ЦСКА перед стартом квалификации к Лиге чемпионов? Да, есть большие опасения. И в игре с «Локомотивом», и в поединке с «Анжи» защита играла безобразно. Да и на предсезонке армейцы пропускали в каждой игре. Так что тревога действительно присутствует, – передает слова Масалитина «Газета.Ru».

Напомним, что во втором туре чемпионата России ЦСКА на своем поле уступил «локомотиву» со счетом 1:3. В следующем туре 29 июля ЦСКА на домашней арене примет «СКА-Хабаровск».