Улица Внезапная может появиться рядом со стадионом «Динамо»

Экспертный совет ВТБ составил перечень возможных вариантов названия улиц, которые появятся вокруг стадиона «Динамо» после его реконструкции, сообщают «Ведомости».

Всего около стадиона будет три новых улицы. По итогам проведенного конкурса для каждой из них выбрано по девять названий. В список вошли улицы с именами знаменитых игроков «Динамо», названия, содержащие имя клуба, спортивные термины и географические привязки. Кроме того, в лонг-листе оказались Концертная аллея, улица Архитектурная, улица Внезапная и Серебряная аллея.

Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц рассмотри все варианты, и к 18 августа будет сформирован шорт-лист – максимум по три названия для каждой улицы.

9 сентября после подсчета голосов члены жюри объявят имена победителей.