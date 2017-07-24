Валерий Карпин прекратил работу на телеканале «Матч ТВ». Об этом информирует агенство «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Сегодня утром рабочие отношения Карпина и телеканала закончились. Для всех в редакции эта новость стала шоком, ничего не предвещало такого поворота. Что будет с его программой на канале не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего», – рассказал один из собеседников агентства.

Как отмечает агенство, сам Карпин в телефонном разговоре не подтвердил, но и не опроверг данную информацию, заявив, что данный вопрос нужно адресовать не ему, а руководству канала.

Напомним, что с июля 2016 года Карпин стал экспертом телеканала «Матч ТВ». А 16 февраля 2017 года он был назначен главным редактором футбольных трансляций.

Ранее он тренировал «Спартак» в 2009-2012 и 2012-2014 годах, после чего работал в «Мальорке» (2014-2015) и «Торпедо» из Армавира (2015-2016).