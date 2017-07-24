Валерий Масалитин: «Спартак» недобрал очков на старте. Ничего страшного в этом нет
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин
не видит ничего страшного в том, что «Спартак» потерял очки в первых двух турах
чемпионата РФПЛ.
– Чемпионат только начинается, все команды
будут терять очки. Одни лидеры оступятся в середине дистанции, кто-то на
финише, «Спартак» недобрал на старте. Уверен, что ничего страшного в этом нет.
– Каррера списал потерю очков на
усталость. Неужели пять дней подготовки к матчу – это мало?
– Вообще-то это вполне нормальный срок для восстановления. Важнее то, что теперь «Спартаку» как действующему чемпиону станет сложнее. Все хотят обыграть чемпионов и настраиваются еще принципиальнее на эти встречи, – рассказал Масалитин в интервью «Газете.Ru».
Напомним, что после двух туров «Спартак» набрал два очка в чемпионате России и занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.