Валерий Масалитин: «Спартак» недобрал очков на старте. Ничего страшного в этом нет

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин не видит ничего страшного в том, что «Спартак» потерял очки в первых двух турах чемпионата РФПЛ.

– Чемпионат только начинается, все команды будут терять очки. Одни лидеры оступятся в середине дистанции, кто-то на финише, «Спартак» недобрал на старте. Уверен, что ничего страшного в этом нет.



– Каррера списал потерю очков на усталость. Неужели пять дней подготовки к матчу – это мало?

– Вообще-то это вполне нормальный срок для восстановления. Важнее то, что теперь «Спартаку» как действующему чемпиону станет сложнее. Все хотят обыграть чемпионов и настраиваются еще принципиальнее на эти встречи, – рассказал Масалитин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что после двух туров «Спартак» набрал два очка в чемпионате России и занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.