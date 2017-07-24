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Генералов и Маркосов попали в символическую сборную 3-го тура ФНЛ

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Футболисты «Динамо СПб» Егор Генералов и Михаил Маркосов включены в символическую сборную 3-го тура ФНЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Для Генералова это уже второе попадание в сборную в новом сезоне.

Полный состав символической сборной:

Егор Генералов («Динамо СПб»), Игорь Калинин («Волгарь»), Арсений Логашов («Балтика»), Валерий Кичин («Енисей»), Георгий Зотов («Крылья Советов»), Марат Шайморданов («Шинник»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Тимур Аюпов («Олимпиец»), Владислав Рыжков («Тамбов»), Андрей Часовских («Тамбов»), Михаил Маркосов («Динамо СПб»).

Напомним, в 4-м туре ФНЛ «Динамо СПб» 26 июля встретится с волгоградским «Ротором». Матч пройдет в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» и начнется в 17:00.

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