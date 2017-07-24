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В Екатеринбурге откроется школа спортивных арбитров

Источник:  Znak.comКомментарии

В Уральском государственном педагогическом университете откроют школу спортивных арбитров. Об этом информирует Znak.com со ссылкой на в пресс-службу вуза.

Как сообщается, решение об открытии на базе УрГПУ школы спортивных арбитров было принято 23 июля на семинаре-совещании спортивных арбитров по футболу и инспекторов Федерации футбола Свердловской области. Записаться в школу спортивных арбитров можно уже сейчас.

«С сентября 2017 года на базе нашего университета будут проходить занятия для всех желающих научиться судить футбольные матчи. Неважно, юноши к нам придут или девушки, главное — любовь к футболу», — рассказал декан факультета физической культуры УрГПУ Сергей Антонов.

Отмечается, что занятия будут проводиться один раз в неделю по вечерам для всех желающих. 

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