Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Реал1 : 1 (1:2)Манчестер Юнайтед
Теннис  Пэр6:3, 6:2Турсунов
Водное поло  Италия8 : 9Россия
Футбол  Арсенал Тула- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

(ВИДЕО) В Москве состоится премьера уникального фильма о бейсджампинге, который снимался 12 лет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Москве в киноценте «Октябрь» 25 июля состоится премьера уникального фильма о бейсджампинге.

«Выход» – это уникальный документальный фильм режиссера-бейсера, работа над которым велась непрерывно в течении 12 лет и который впервые раскрывает с экрана всю правду о бейсджампинге. Бейсджампинг – самый экстремальный вид спорта, где по статистике каждый 60-й спортсмен погибает. Но риск потерять жизнь никого не останавливает и с каждым годом желающих становится все больше.

Главными героями фильма стали Валерий Розов и Андрей Волков.

Валерий Розов – дважды чемпион мира по парашютному спорту (1999, 2003), победитель чемпионата Европы и победитель Кубка Мира (2002), чемпион X-games по скайсерфингу (1998), чемпион России по альпинизму (2002 и 2004), рекордсмен мира по парашютному спорту (400- way групповая акробатика и 100-way вингсьют). Валерий Розов также был организатором и исполнителем многих уникальных бейс-проектов в самых различных местах на всех континентах планеты.

Андрей Волков – ректор Московской школы управления Сколково. Занимается альпинизмом и фрирайдом, прыгает с парашютом и в самом прямом смысле слова покорил Эверест. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Анзор Кавазашвили: «Спартак» сейчас «мертвая» команда
Футбол
Валерий Карпин прекратил работу на телеканале «Матч ТВ»
Футбол
Улица Внезапная может появиться рядом со стадионом «Динамо»
Футбол
РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков
все новости