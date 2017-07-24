(ВИДЕО) В Москве состоится премьера уникального фильма о бейсджампинге, который снимался 12 лет

В Москве в киноценте «Октябрь» 25 июля состоится премьера уникального фильма о бейсджампинге.

«Выход» – это уникальный документальный фильм режиссера-бейсера, работа над которым велась непрерывно в течении 12 лет и который впервые раскрывает с экрана всю правду о бейсджампинге. Бейсджампинг – самый экстремальный вид спорта, где по статистике каждый 60-й спортсмен погибает. Но риск потерять жизнь никого не останавливает и с каждым годом желающих становится все больше.

Главными героями фильма стали Валерий Розов и Андрей Волков.

Валерий Розов – дважды чемпион мира по парашютному спорту (1999, 2003), победитель чемпионата Европы и победитель Кубка Мира (2002), чемпион X-games по скайсерфингу (1998), чемпион России по альпинизму (2002 и 2004), рекордсмен мира по парашютному спорту (400- way групповая акробатика и 100-way вингсьют). Валерий Розов также был организатором и исполнителем многих уникальных бейс-проектов в самых различных местах на всех континентах планеты.

Андрей Волков – ректор Московской школы управления Сколково. Занимается альпинизмом и фрирайдом, прыгает с парашютом и в самом прямом смысле слова покорил Эверест.