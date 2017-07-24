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Анзор Кавазашвили: «Спартак» сейчас «мертвая» команда

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили сказал, что не узнает команду красно-белых.

В воскресенье в матче второго тура чемпионата России московский «Спартак» в гостевом матче не смог переиграть «Уфу». Встреча завершилась со счетом 0:0.

- Не знаю, что сейчас происходит со «Спартаком». После игры за Суперкубок я перестал узнавать команду красно-белых. Складывается впечатление, что некоторых футболистов команды Массимо Карреры как будто подменили.

«Спартак» сейчас «мертвая» команда, она не то, что к Лиге чемпионов не готова, она к чемпионату России не подготовилась как следует. Может быть, стоит задать вопрос Каррере, не нарушают ли игроки команды режим. Нельзя так играть действующему чемпиону России, - рассказал Кавазашвили ТАСС.

Напомним, что двух первых турах чемпионата России «Спартак» набрал два очка и занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ.

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