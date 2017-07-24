Ватерполистки сборной России обыграли Италию и вышли в полуфинал чемпионат мира

На проходящем в эти дни в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта женская сборная России по водному поло переиграла команду Италии и вышли в полуфинал турнира.

Встреча 1/4 финала, которая состоялась в понедельник, завершилась со счетом 9:8 (3:0, 1:4, 3:3, 2:1) в пользу российской команды.

За выход в финал сборная России поборется с победительницами матча между сборными США и Австралии.