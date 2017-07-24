Антон Шипулин: На Олимпиаде важен тот фактор, кто сможет справиться с волнением

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин рассказал, что каждый спортсмен испытывает волнение на Олимпиаде.

- Поменьше думать о том, что это самый, может быть, главный старт в твоей жизни и выходить на него как на обычный Кубок мира, и все получится.

Кто говорит, что не испытывает волнение перед выходом на старт, просто пытается скрыть это. В любом случае, волноваться будет каждый спортсмен на Олимпиаде, важен тот фактор, кто сможет справиться с волнением, - приводит слова Шипулина ТАСС.

Ранее Шипулин заявил РИА Новости, что возможно пропустит один или два этапа Кубка мира перед зимней Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане.

