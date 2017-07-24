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Владимир Кличко: Поражение от Джошуа принесло мне больше признания, чем многие победы

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира Владимир Кличко в интервью немецкому изданию Finanzen заявил, что сумел извлечь пользу из поражения от британца Энтони Джошуа и что деньги не являются для него главной мотивацией для подготовки к  реваншу. 

- Я не чувствую себя неудачником, только потому, что проиграл поединок. Ни в одном из своих поражений я не приобрел больше, чем в этом. Удивительно, сколько уважения и признания принес мне этот бой, - заявил Кличко.

Кличко также объяснил, что переговоры о реванше с Джошуа  затягиваются не из-за  вопроса о гонорарах:

- Бой между мной и Джошуа был организован K2 Promotions и с компанией промоутера Джошуа Эдди Хирна  - Matchroom. Цифры я не буду комментировать. Это просто бизнес, ни больше, ни меньше. Но деньги никогда не были главной мотивацией для меня. Я просто хочу побеждать. Это моя мотивация. Деньги – только подтверждение успеха. Если я приму решение драться с Джошуа, то точно не деньги будут определяющим пунктом в этом случае.


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