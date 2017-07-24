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Португальская «Брага» заинтересовалась российским футболистом

Источник:  Лента.РуКомментарии

Португальский футбольный клуб «Брага» заинтересован в трансфере российского футболиста Валерия Чуперки. Об этом сообщает «Лента.ру».

Финансовые условия возможного контракта португальцев с 25-летним полузащитником не уточняются.

Игрок 10 августа 2011 года в товарищеском матче со сборной Кипра (2:3) дебютировал в сборной Молдавии. После этого Чуперка принял решение отказаться от молдавского футбольного гражданства и, соответственно, выступлений за национальную команду. Футболист получил российский паспорт.

С 2014 по 2017 год Чуперка имел трехлетний контракт с махачкалинским «Анжи», но с 2015 года выступал на правах аренды за «Томь». Сейчас футболист — свободный агент.

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