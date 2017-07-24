Анна Архипова-Фон Калманович: Я не готова возглавить сборную

Генеральный директор «Спарты энд К» Анна Архипова-Фон Калманович высказался об отставке главного тренера женской сборной России Александра Васина.

– За последние пять лет в женской сборной России сменилось три тренера. На ваш взгляд, с чем связана эта тенденция?

– Я бы не стала называть это тенденцией, – сказала Архипова-Фон Калманович в интервью «Известиям». – Специалисты покидали свой пост по собственному желанию. В нашей профессии очень сложно пережить такие серьезные неудачи, как слабое выступление на Евробаскете. Наверное, это один из таких путей, когда нам кажется, что мы сможем этим уходом что-то исправить.

– Кто, на ваш взгляд, способен стать заменой Васину? Все эксперты говорят, что единственная кандидатура – это вы?

– Я не готова возглавить сборную. Объясню почему. Я верю исключительно в систему. Эта система должна быть выстроена, должна быть рабочей, даже малейший ее сбой может привести к поражению. В сборной очень сложно этого добиться, поэтому я не смогу принести высокого результата национальной команде. Другое дело — клуб, где день за днем можно вручную выстраивать все процессы.

Напомним, на Евробаскете-2017 сборная России заняла девятое место. После турнира Васин подал в отставку.