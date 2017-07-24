«Матч ТВ»: Мы с самого начала понимали, что Карпин вернется в футбол

«Матч ТВ» опубликовал заявление, в котором объявил о завершении работы Валерия Карпина на должности главного редактора футбольных трансляций.

«Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернется в футбол. Он большой специалист и неоднократно доказывал свой профессионализм как игрок, тренер, главный редактор футбольных трансляций.

По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта, и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег», – заявил генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.

Напомним, Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ» в феврале 2017 года.