«Матч ТВ»: Мы с самого начала понимали, что Карпин вернется в футбол
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
«Матч ТВ» опубликовал
заявление, в котором объявил о завершении работы Валерия Карпина на должности
главного редактора футбольных трансляций.
«Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернется в футбол. Он большой специалист и неоднократно доказывал свой профессионализм как игрок, тренер, главный редактор футбольных трансляций.
По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта, и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег», – заявил генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.
Напомним, Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ» в феврале 2017 года.
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