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Валерий Карпин: В последнее время я стал скучать по большому футболу

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин принял решение взять паузу в телевизионной карьере и вернуться в большой футбол.

«Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на Матч ТВ я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем», - приводит слова Карпина пресс-служба «Матч-ТВ».

Добавим, что 31 июля последний рабочий день Карпина на телеканале.

Голосование: К тренерской деятельности в какой команде вернутся Валерий Карпин?

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