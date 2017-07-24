Валерий Карпин: В последнее время я стал скучать по большому футболу

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин принял решение взять паузу в телевизионной карьере и вернуться в большой футбол.

«Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на Матч ТВ я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем», - приводит слова Карпина пресс-служба «Матч-ТВ».

Добавим, что 31 июля последний рабочий день Карпина на телеканале.