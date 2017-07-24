Екатерина Прокофьева: Ватерполистки сборной России имеют хорошие шансы на выход в финал ЧМ
Капитан женской сборной России по водному поло Екатерина
Прокофьева оценила шансы национальной команды на выход в финал чемпионата мира
по водным видам спорта.
- Это был полностью тактический поединок. Мы в итоге переиграли их
прежде всего правильным построением игры в концовке.
С одной стороны, хочется поквитаться с австралийками за поражение
в предварительном раунде. Но также не против сыграть и с американками. Они -
олимпийские чемпионки 2016 года, но команда у них сильно обновилась после Рио.
Так что все зависит от нас самих, шансы на победу у нас хорошие, - передает
слова Прокофьевой ТАСС.
Напомним, что в ¼ финала сборная России переиграла команду Италии со
счетом 9:8 (3:0, 1:4, 3:3, 2:1) в пользу российской команды. За выход
в финал сборная России поборется с победительницами матча между сборными США и
Австралии.