Екатерина Прокофьева: Ватерполистки сборной России имеют хорошие шансы на выход в финал ЧМ

Капитан женской сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева оценила шансы национальной команды на выход в финал чемпионата мира по водным видам спорта.

- Это был полностью тактический поединок. Мы в итоге переиграли их прежде всего правильным построением игры в концовке.

С одной стороны, хочется поквитаться с австралийками за поражение в предварительном раунде. Но также не против сыграть и с американками. Они - олимпийские чемпионки 2016 года, но команда у них сильно обновилась после Рио. Так что все зависит от нас самих, шансы на победу у нас хорошие, - передает слова Прокофьевой ТАСС.

Напомним, что в ¼ финала сборная России переиграла команду Италии со счетом 9:8 (3:0, 1:4, 3:3, 2:1) в пользу российской команды. За выход в финал сборная России поборется с победительницами матча между сборными США и Австралии.