Маноло Хименес: Хотим играть главную роль в матче против ЦСКА
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер греческого АЕКа Маноло Хименес поделился ожиданиями
от предстоящего первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
против ЦСКА.
- В современном футболе, конечно, очень важно набрать игровой
ритм. Большую роль сыграл эмоциональный фактор, мы более десяти лет не играли в
Лиге чемпионов, и это станет дополнительной мотивацией для команды. В общем-то
мы хотим играть главную роль в матче, мы просто не можем отдавать инициативу в
игре против такого большого соперника, как ЦСКА, - приводит слова Хименеса
ТАСС.
Добавим, что матч третьего между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник
на Олимпийском стадионе в Афинах. Ответная игра команд пройдет в Москве 2
августа.
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