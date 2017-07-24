Маноло Хименес: Хотим играть главную роль в матче против ЦСКА

Главный тренер греческого АЕКа Маноло Хименес поделился ожиданиями от предстоящего первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА.

- В современном футболе, конечно, очень важно набрать игровой ритм. Большую роль сыграл эмоциональный фактор, мы более десяти лет не играли в Лиге чемпионов, и это станет дополнительной мотивацией для команды. В общем-то мы хотим играть главную роль в матче, мы просто не можем отдавать инициативу в игре против такого большого соперника, как ЦСКА, - приводит слова Хименеса ТАСС.

Добавим, что матч третьего между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.