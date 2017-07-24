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Василий Уткин: Мы бы уже знали о назначении Карпина, если бы он ушел ради тренерской работы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал уход главного редактора футбольных трансляций Валерия Карпина с телеканала «Матч ТВ».

«Расставанием Валерия Карпина и Матча я расстроен, но факт меня не удивил.

Комментарий Матча не выдерживает критики. Ради тренерской работы Карпин, конечно же, ушел бы. Но если бы это была такая работа, которая требует отмены эфира передачи («Тотальный Разбор», сегодня, если не путаю), то тогда мы бы уже знали о назначении.

Этак когда уйдет с сайта Евгений Дзичковский (мало ли), можно будет сказать, что ему полковника дали и он не устоял.

Я всегда сторонюсь инсайдов. Поэтому у меня только вывод. Он не нов. 

Если есть главное медиа на целом направлении, оно или объединяет лучшие силы и находит компромисс с разными, взаимоисключающими порой фигурами, и тогда оно сильно и выполняет свою задачу, или...

Обратное формулировать нет необходимости. В любом другом случае это медиа просто не главное и не центральное. А со временем и ненужное.

«По причинам, которые невозможно объяснить широкой общественности» (с)», - говорится в тексте сообщения Уткина.

Напомним, Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ» в феврале 2017 года.

Голосование: К тренерской деятельности в какой команде вернется Валерий Карпин?

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