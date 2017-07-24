Александр Бубнов: Дзюба – худший игрок стартового состава «Зенита»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов дал оценку игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на старте сезона в РФПЛ.

- Из всех игроков, которые играли в стартовом составе, Дзюба выглядит хуже всех. То, как выглядит сейчас Дзюба, то возможно он сядет на скамейку. Кокорин прибавляет, он старается. Это видно по объему его работы. Кстати Дриусси тоже очень много двигался в матче с «Рубином». Он забивной игрок и может играть значительно лучше.

После того как притирка произойдет и окончательно Манчини определится с составом, то «Зенит» будет выглядеть, думаю, лучше. Потенциал для этого есть. Три очка в матче с «Рубином» хорошо, но по Манчини на пресс-конференции было видно, что он не доволен игрой, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Добавим, что после двух туров «Зенит» делит первое место с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ахматом», имея в активе шесть очков. Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском».