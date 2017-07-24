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Александр Бубнов: Вся молодежь «Локомотива» себя хорошо проявляет

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов отметил хороший уровень игры молодых футболистов «Локомотива» в матче с ЦСКА (3:1) во 2-м туре чемпионата России.

- Кверквелия очень хорошее впечатление оставляет. И Баринов вписался в игру «Локомотива», его можно уже считать игроком основного состава. Семину пришлось вводить молодежь в состав, дал им шанс. И вся молодежь  себя хорошо проявляет. Лысов в обороне все четко выполнял. В атаке не боится идти в обводку.

«Локомотив» в матче с ЦСКА оставил очень приятное впечатление, они очень грамотно закрылись. Достаточно остро контратаковали. Жаль, что Ари получил  травму. У «Локомотива» и так были проблемы в нападении и потеря бразильца может сказаться. Как мне кажется, Фарфан примерно такого же плана, что и Ари. Сейчас, думаю, они будут тактически перестраиваться в полузащите, чтобы решить потерю Ари. Миранчук на позиции нападающего играл, но у него все-таки навыков нет, чтобы постоянно играть в нападении, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

В следующем туре 30 июля «Локомотив» на своем поле примет «Анжи».

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