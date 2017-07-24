Александр Бубнов: Вся молодежь «Локомотива» себя хорошо проявляет
Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов отметил хороший уровень
игры молодых футболистов «Локомотива» в матче с ЦСКА (3:1) во 2-м туре чемпионата
России.
- Кверквелия очень хорошее впечатление оставляет. И Баринов
вписался в игру «Локомотива», его можно уже считать игроком основного состава.
Семину пришлось вводить молодежь в состав, дал им шанс. И вся молодежь себя хорошо проявляет. Лысов в обороне все
четко выполнял. В атаке не боится идти в обводку.
«Локомотив» в матче с ЦСКА оставил очень приятное впечатление, они
очень грамотно закрылись. Достаточно остро контратаковали. Жаль, что Ари
получил травму. У «Локомотива» и так
были проблемы в нападении и потеря бразильца может сказаться. Как мне кажется,
Фарфан примерно такого же плана, что и Ари. Сейчас, думаю, они будут тактически
перестраиваться в полузащите, чтобы решить потерю Ари. Миранчук на позиции
нападающего играл, но у него все-таки навыков нет, чтобы постоянно играть в
нападении, - передает слова Бубнова «Спорт FM».
В следующем туре 30 июля «Локомотив» на своем поле примет «Анжи».