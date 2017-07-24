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«Малага» хочет купить Хави Гарсию

Источник:  Estadio DeportivoКомментарии

Как сообщает Estadio Deportvo, полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может продолжить карьеру в «Малаге».

По информации источника, сделка, скорее всего, состоится в летнее трансферное окно. Испанский клуб, в отличие от других претендентов на футболиста, готов совершить полноценный трансфер, но из-за высоких требований сине-бело-голубых по сумме перехода переговоры еще продолжаются.

Напомним, в сезоне-2017/18 Гарсия не провел ни одного матча за «Зенит». Его контракт с клубом истекает 30 июня 2019 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость 30-летнего испанца составляет 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хави провел 31 матч за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч. 

Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» летом 2014 года. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах испанец провел за сине-бело-голубых 105 матчей и забил 7 голов.

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