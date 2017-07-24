«Малага» хочет купить Хави Гарсию
Как сообщает Estadio Deportvo, полузащитник
«Зенита» Хави Гарсия может продолжить карьеру в «Малаге».
По информации источника, сделка, скорее всего, состоится в летнее трансферное
окно. Испанский клуб, в отличие от других претендентов на футболиста, готов
совершить полноценный трансфер, но из-за высоких требований сине-бело-голубых
по сумме перехода переговоры еще продолжаются.
Напомним, в сезоне-2017/18 Гарсия
не провел ни одного матча за «Зенит». Его контракт с клубом истекает 30 июня 2019 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость 30-летнего
испанца составляет 7 миллионов евро.
В прошлом сезоне Хави
провел 31 матч за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч.
Гарсия перешел в «Зенит» из
«Манчестер Сити» летом 2014 года. В составе петербургского клуба он стал
чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах
испанец провел за сине-бело-голубых 105 матчей и забил 7 голов.