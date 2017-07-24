Рапиристки сборной России завоевали бронзу чемпионата мира в командном первенстве

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Утвержден состав сборной России для участия в чемпионате мира 2017 года по фехтованию Исполком Федерации фехтования России (ФФР) утвердил состав сборной России для участия в чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Александр Михайлов: Российские фехтовальщики превзошли ожидания на чемпионате Европы Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов прокомментировал выступление российских спортсменов на чемпионате Европы.

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Российские рапиристы заняли третье место в командном турнире на Кубке мира На этапе Кубка мира по фехтованию в Бонне (Германия) состоялись командные соревнования у рапиристов. Третье место заняла сборная России.

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Тренер: Российские фехтовальщики вернулись на родину с высокоподнятой головой Тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал выступление сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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