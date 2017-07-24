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Рапиристки сборной России завоевали бронзу чемпионата мира в командном первенстве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в немецком Лейпциге чемпионате мира по фехтованию российские рапиристки Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина завоевали бронзовые медали командного турнира.

В матче за третье место российские спортсменки победили команду Германии со счетом 45:29.

Добавим, что в финале командных соревнований встретятся команды США и Италии.

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