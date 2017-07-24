Алан Дзагоев: Пока оптимальных кондиций не набрал

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей форме в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА.

- Конечно, пока оптимальных кондиций не набрал, поэтому столько игрового времени получил. Но с каждой игрой чувствую себя все лучше, по ходу сезона форму наберу. Смогу ли сыграть завтра весь матч? Думаю, по ходу матча будет видно - как будет складываться игра и как буду себя чувствовать, - приводит слова Дзагоева ТАСС.

Добавим, что матч третьего между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.