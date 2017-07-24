Виктор Гончаренко: Не думаю, что в матче с АЕКом у Васина возникнут какие-то проблемы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа рассказал о проблемах в обороне, которые возникли у армейцев на старте сезона.

- Командная игра должна быть сбалансирована. В начале при мне у нас был крен в сторону обороны, потом пошел крен в атаку. Сейчас нам нужно найти баланс. Мы знаем ситуацию, и опыт команды позволяет с этим быстро справиться.

Знаю Виктора Васина, он умеет справляться с такими моментами. У него есть опыт, в том числе приобретенный в игре за сборную на Кубке конфедераций. Не думаю, что завтра у него возникнут какие-то проблемы. Всегда легко обвинять в пропущенных мячах центральных защитников, но надо смотреть откуда ситуация возникает, - приводит слова Гончаренко ТАСС.

Добавим, что матч третьего между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.