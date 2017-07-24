Ефимова выиграла полуфинал на 100 метров брассом с рекордом России и в 0,01 от рекорда мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 100 м брассом, выиграв свой заплыв.
На дистанции российская спортсменка
показала результат 1.04,36, что является рекордом России, а также вторым результатом в истории плавания
на этой дистанции и всего на 0,01 секунды уступает рекорду мира. Второе время дня – у
её главной соперницы американки Лилли Кинг, которая уступила россиянке 0,17
секунды.
Водные виды спорта
Чемпионат мира
Будапешт (Венгрия)
Плавание
Женщины
Брасс. 100 м.
1. Юлия Ефимова (Россия) - 1:04.36
2. Лилли Кинг (США) - 1:04.53
3. Рюта Мейлутите (Литва) - 1:05.06
4. Кэйти Майли (США) - 1:05.48
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