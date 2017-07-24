Game Show покажет игры The International 2017

Телеканал Game Show организует прямые трансляции игр турнира The International 2017 по Dota 2.

Показ матчей группового этапа пройдет со 2 по 5 августа, а с 7 по 12 августа в прямом эфире телеканала Game Show состоятся трансляции игр стадии плей-офф.



В освещении The International 2017 примут участие известные комментаторы киберспортивных соревнований, профессиональные кастеры и аналитики. Трансляции будут организованы для русскоязычной аудитории Game Show TV из России, стран СНГ и Балтии.

Призовой фонд чемпионата мира преодолел рекордную отметку и на текущий момент составляет более 21,7 млн долларов. Фонд будет расти вплоть до окончания турнира.

Телеканал Game Show начал свое вещание в декабре 2015 года. Среди основных задач телеканала – осуществление доступа широкой аудитории к наиболее масштабным и интересным событиям из мира киберспорта. За полтора года работы проведены трансляции крупнейших киберспортивных событий российского и международного масштаба. В прошлом году телеканал Game Show в прямом эфире показывал игры The International 2016.