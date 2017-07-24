Валерий Масалитин: «Краснодар» показывает самую содержательную игру

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин назвал фаворит в борьбе за первое место чемпионата России.

«На сегодняшний день «быки» показывают самую содержательную игру, особенно в атаке. И это даже без Смолова. «Краснодар» будет одним из фаворитов. Там наигранный состав, вовремя сделаны точечные усиления.

Вообще можно смело очертить круг из пяти команд, которые и разыграют места вверху таблицы. Это три московских клуба, «Зенит» и «Краснодар». Может быть, кто-то еще удивит и вклинится в эту борьбу, посмотрим», - сказал Масалитин «Газете.Ru».

Напомним, что после двух туров лидирует четыре команды, набравшие по шесть очков. Это «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и «Ахмат».





