Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Реал1 : 1 (1:2)Манчестер Юнайтед
Теннис  Пэр6:3, 6:2Турсунов
Водное поло  Италия8 : 9Россия
Футбол  Арсенал Тула1 : 0СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» объявил о переходе Бернардески

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

«Ювентус» объявил о переходе форварда Федерико Бернардески из «Фиорентины».

Как сообщается, Бернардески подписал с «Ювентусом» контракт, рассчитанный до 2022 года.

Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер 23-летнего полузащитника за 40 миллионов евро. Кроме того, «Фиорентина» получит десять процентов компенсации при последующей перепродажи игрока.

Бернардески провел три сезона в «Фиорентине» и в 72 матчах серии A забил 14 голов и сделал 12 голевых передач. В составе сборной Италии на счету полузащитника один гол в девяти матчах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Лацио» не продаст Милинковича-Савича в «Ювентус» меньше чем 70 миллионов«Лацио» назвал цену за полузащитника Сергея Милинковича-Савича, интерес к которому проявляет «Ювентус».Бернардески прибыл в «Ювентус» на медосмотр (видео)Полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески прибыл в расположение «Ювентуса» на медосмотр, сообщает официальный твиттер чемпионов Италии.Экс-защитник «Ростова» Милич сменил «Фиорентину» на «Олимпиакос»Хорватский защитник Хрвое Милич покинул «Фиорентину» и стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.Дубль Неймара принес победу «Барселоне» в матче с «Ювентусом»В рамках Международного кубка чемпионов «Барселона» в США обыграл «Ювентус» со счетом 2:1.Массимо Аллегри: Я не боюсь ухода Дибалы из «Ювентуса» в «Барселону»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о том, что аргентинский форвард Пауло Дибала может перейти в «Барселону» нынешним летом.«Ювентус» предлагает за Джана 25 млн евроКак сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский «Ювентус» проявляет интерес к хавбеку «Ливерпуля» Эмре Джану.Гарай может заменить Бонуччи в «Ювентусе»«Ювентус» приступил к поискам замены Леонардо Бонуччи, который перебрался в «Милан». Об этом сообщает Deporte Valenciano.Де Шильо стал игроком «Ювентуса» (фото)Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо перешел в туринский «Ювентус».«Зенит» интересуется полузащитником «Ювентуса»Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».Войцех Щесны: Надеюсь, смогу многому научиться у БуффонаГолкипер сборной Польши Войцех Щесны прокомментировал свой переход в туринский «Ювентус».Войцех Щесны официально стал игроком «Ювентуса» (видео)Голкипер сборной Польши Войцех Щесны подписал контракт с туринским «Ювентусом».Бернардески может сегодня перейти в «Ювентус»Полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески уже сегодня может стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.Де Шильо прибыл на медосмотр в «Ювентус»Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо прибыл на медосмотр в «Ювентус». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.Дуглас Коста сделал татуировку на русском языкеПолузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста сделал себе татуировку на русском языке.Щесны прибыл в «Ювентус»Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны прибыл в расположение «Ювентуса».«Ювентус» обсудил с «Ромой» переход Маноласа«Ювентус» и «Рома» провели переговоры о переходе в туринский клуб защитника Костаса Маноласа.Дуглас Коста: Всегда восхищался игрой «Ювентуса». Хочу доказать, что в Турине не ошиблись, пригласив меня (видео)Вингер сборной Бразилии Дуглас Коста прокомментировал свой переход из «Баварии» в «Ювентус» на правах аренды.Гарай может перейти в «Ювентус»Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай может стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ювентус» заплатит «Арсеналу» за Войцеха Щесны 9 миллионов евроСтали известны подробности предстоящего перехода вратаря сборной Польши Войцеха Щесны из «Арсенала» в «Ювентус».Леонардо Бонуччи: Очень сожалею о том, что так и не выиграл с «Ювентусом» Лигу чемпионовЗащитник сборной Италии Леонардо Бонуччи попрощался с «Ювентусом» и его болельщиками.
Футбол
«Малага» хочет купить Хави Гарсию
Футбол
Александр Бубнов: Вся молодежь «Локомотива» себя хорошо проявляет
Футбол
Александр Бубнов: Дзюба – худший игрок стартового состава «Зенита»
Футбол
Василий Уткин: Мы бы уже знали о назначении Карпина, если бы он ушел ради тренерской работы
все новости
Фиорентина
Фиорентинакалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Федерико Бернардески
Федерико Бернардескивсе новости