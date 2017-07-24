«Ювентус» объявил о переходе Бернардески
Источник: ФК «Ювентус»Комментарии
«Ювентус» объявил о переходе форварда
Федерико Бернардески из «Фиорентины».
Как сообщается, Бернардески подписал с «Ювентусом» контракт, рассчитанный до 2022 года.
UFFICIALE - @fbernardeschi è bianconero! https://t.co/JQ10D8HjBF pic.twitter.com/GGiYUVISqB— JuventusFC (@juventusfc) 24 июля 2017 г.
Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер 23-летнего полузащитника за 40 миллионов евро. Кроме того, «Фиорентина» получит десять процентов компенсации при последующей перепродажи игрока.
Бернардески провел три сезона в «Фиорентине» и в 72 матчах серии A забил 14 голов и сделал 12 голевых передач. В составе сборной Италии на счету полузащитника один гол в девяти матчах.
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