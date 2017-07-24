Депутат Госдумы от ЛДПР предложил создать факультет киберспорта

Заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил вице-премьеру Виталию Мутко и министру образования и науки Ольге Васильевой рассмотреть вопрос о создании в одном из отраслевых вузов РФ факультета киберспорта.



«В связи с тем, что киберспорт в России стал официально признанным видом спорта и вышел на один уровень с такими спортивными дисциплинами, как футбол или хоккей, предлагаю рассмотреть вопрос о создании факультета компьютерного спорта в одном из отраслевых вузов РФ. Занятия киберспортом улучшают интеллектуальные способности человека, тренируют логику и память, создают адаптацию к психологической нагрузке», – заявил Чернышов.



По его мнению, создание в России соответствующего факультета позволит воспитать поколение профессиональных киберспортсменов, которые в дальнейшем смогут отстаивать честь страны на различных международных соревнованиях и, возможно, на Олимпийских играх. Начать прием на факультет киберспорта депутат предлагает уже в этом учебном году.

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