На Кубке конфедераций-2017 не выявлено случаев применения допинга
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Все допинг-пробы, взятые на Кубке конфедераций-2017 в России, дали отрицательный результат.
Всего было проведено 379 тестов и взято 854 пробы у игроков. Из общего числа тестов 239 были проведены непосредственно ФИФА, 175 из них во внесоревновательный период и 64 во время турнира.
Все взятые образцы были проанализированы в лабораториях, аккредитованных WADA, при этом большая часть анализов, особенно собранных во внесоревновательный период, была проведена в лаборатории в Лозанне.
Напомним, в финальном матче Кубка конфедераций-2017 сборная Германии переиграла команду Чили со счетом 1:0.
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