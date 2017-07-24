На Кубке конфедераций-2017 не выявлено случаев применения допинга

Все допинг-пробы, взятые на Кубке конфедераций-2017 в России, дали отрицательный результат.



Всего было проведено 379 тестов и взято 854 пробы у игроков. Из общего числа тестов 239 были проведены непосредственно ФИФА, 175 из них во внесоревновательный период и 64 во время турнира.

Все взятые образцы были проанализированы в лабораториях, аккредитованных WADA, при этом большая часть анализов, особенно собранных во внесоревновательный период, была проведена в лаборатории в Лозанне.

Напомним, в финальном матче Кубка конфедераций-2017 сборная Германии переиграла команду Чили со счетом 1:0.

