Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года

читайте также

Москва или Сочи могут принять чемпионат мира по боксу Чемпионат мира 2019 года может пройти в Москве или Сочи, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Замминистра спорта РФ: Челябинск может принять чемпионат мира по боксу 2019 года Заместитель министра спорта Российской Федерации Павел Новиков рассказал, что Челябинск может принять чемпионат мира по боксу в 2019 году.

На чемпионате Европы по боксу усилят меры безопасности во время встреч российских боксеров с украинскими На чемпионате Европы в Харькове планируется усилить меры безопасности во избежание конфликтов между болельщиками.

Хамуков представит Россию на чемпионате мира Российский боксер Петр Хамуков завоевал право участвовать на чемпионате мира-2017 в Германии.

Россияне Маргарян и Узунян – вице-чемпионы молодежного первенства мира Россияне Сергей Маргарян и Владимир Узунян – вице-чемпионы молодежного первенства мира по боксу.

Первый вице-президент Федерации бокса России: Собрание, на котором Хусаинова избрали президентом, не имеет никакой юридической силы Первый вице-президент Федерации бокса России Андрей Данько в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением об избрании Эдуарда Хусаинова на пост президента организации на отчетно-выборной конференции.

Александр Лебзяк: На чемпионате мира план выполнили Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк прокомментировал итоги чемпионата мира.

Сборная России по боксу - вторая в медальном зачете по итогам чемпионата мира. Кубинцы - первые Сегодня в Дохе (Катар) завершился чемпионат мира по любительскому боксу. Сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете.

Зачем ограбили «мухача» в доме «крайне богатого карлика»? Наш обозреватель подводит итоги чемпионата мира по боксу, где мы выиграли две золотые, серебряную и бронзовую награды.

Егоров – серебряный призер чемпионата мира по боксу На проходящем в Дохе (Катар) чемпионате мира по боксу среди мужчин россиянин Василий Егоров (до 49 кг) стал серебряным призёром.

Тищенко завоевал золото ЧМ в весовой категории до 91 кг На проходящем в Дохе (Катар) чемпионате мира по боксу среди мужчин россиянин Евгений Тищенко завоевал золото в весовой категории до 91 кг.

Виталий Дунайцев – чемпион мира по боксу Российский боксер Виталий Дунайцев в финальном бою одержал победу над представителем Узбекистана Фазлиддином Гаибназаровым и завоевал звание чемпиона мира, на проходящем в Дохе мировом первенстве.

Егоров проиграл Аргилагосу и довольствовался серебром чемпионата мира Россиянин Василий Егоров уступил кубинцу Йоанису Аргилагосу в финале чемпионата мира по боксу, который проходит в Дохе.

Мэнни Пакьяо выступит в Рио? Стартовавший 5 октября в Дохе (Катар) 18-й чемпионат мира по боксу среди мужчин дошел до финального рубежа.

Павел Силягин завоевал бронзу на ЧМ В проходящем в Дохе (Катар) чемпионате мира по боксу россиянин Павел Силягин (до 81 кг) стал бронзовым призёром, уступив в полуфинале кубинцу Джулио Ла Крузу – 0:3 (27:30, 27:30, 27:30).

Силягин, Тищенко и Дунайцев вышли в полуфиналы чемпионата мира Российский боксер Павел Силягин одержал третью победу на чемпионате мира, который проходит в Дохе, и вышел в полуфинал соревнований.

«Подкупить пытались, но не в этом олимпийском цикле» Интервью с главным тренером сборной перед стартующим сегодня в Дохе (Катар) чемпионатом мира по боксу.

Александр Лебзяк: На чемпионате мира нужно завоевать две олимпийские лицензии Старший тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк сообщил, что главной целью россиян на чемпионате мира в Катаре является завоевание олимпийских лицензий в двух весовых категориях.

Стал известен состав сборной России на ЧМ в Дохе Стал известен состав сборной России на чемпионат мира-2015, который 5 октября стартует в Дохе (Катар).