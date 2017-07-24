Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года
Чемпионат мира по боксу 2019 года пройдет в Сочи.
«Мировое первенство пройдет в Сочи, во дворце «Айсберг», - сообщил агентству АСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Помимо России, на проведение турнира претендовали Индия, Украина, Таиланд и Турция.
- Новое руководство Федерации бокса России ведет серьезную и целенаправленную работу по популяризации вида спорта. Ничуть не сомневаюсь, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне, поскольку страна имеет опыт и всю необходимую инфраструктуру, - заявил президент AIBA Чинг-Куо Ву.
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