Екатерина Гамова: Нас ждут очень тяжелые соперники

Двукратная чемпионка мира, куратор молодежных сборных России по волейболу Екатерина Гамова в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о выступлениях женской сборной России U16 на чемпионате Европы.

- Какие планы у команды на следующие матчи? Есть мысли подгадать турнирный расклад и выйти на более удобного соперника?

- Мы уже потеряли достаточно очков, поэтому гадать нам уже некуда, нужно выигрывать оставшиеся матчи с максимально комфортным счетом. Других планов быть не может.

- Кто наиболее опасный противник из тех команд, что остались?

- Мы сами. Если мы сможем совладать с собой, со своими страхами, неуверенностью, то все у нас получится. Безусловно, на турнире есть хорошие команды, которые могут доставить нам массу неприятностей. Завтра нас ждет игра с командой Бельгии, а заканчивать групповой раунд мы будем матчем с Румынией, которая обыграла Турцию (3:1). Это будут очень сложные встречи, но мы надеемся, что у нас все получится, - сказала Гамова.