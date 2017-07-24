Екатерина Гамова: Нас ждут очень тяжелые соперники
Двукратная
чемпионка мира, куратор молодежных сборных России по волейболу Екатерина Гамова
в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о выступлениях женской
сборной России U16 на чемпионате Европы.
- Какие
планы у команды на следующие матчи? Есть мысли подгадать турнирный расклад и
выйти на более удобного соперника?
- Мы уже потеряли достаточно очков, поэтому гадать нам уже некуда, нужно выигрывать оставшиеся матчи с максимально комфортным счетом. Других планов быть не может.
- Кто
наиболее опасный противник из тех команд, что остались?
- Мы сами. Если мы сможем совладать с собой, со своими страхами, неуверенностью, то все у нас получится. Безусловно, на турнире есть хорошие команды, которые могут доставить нам массу неприятностей. Завтра нас ждет игра с командой Бельгии, а заканчивать групповой раунд мы будем матчем с Румынией, которая обыграла Турцию (3:1). Это будут очень сложные встречи, но мы надеемся, что у нас все получится, - сказала Гамова.