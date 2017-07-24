Яромир Ягр: Я не настолько плох, чтобы завершать карьеру в НХЛ

Чешский нападающий Яромир Ягр рассказал о том, что он ведет переговоры сразу с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги.

- Сейчас я не знаю, что произойдет дальше, есть много вариантов. Мы ведем переговоры сразу с несколькими командами НХЛ. Не хочу возвращаться к истории с «Флоридой», многие не знают, что там в действительности произошло. Оставил эту ситуацию в прошлом.

Я не спешу в поиске нового клуба. Шанс появится: будь то НХЛ, КХЛ, Экстралига или здесь, в Кладно

Конечно, возраст играет определенную роль, но я не думаю, что настолько плох, чтобы завершить карьеру в НХЛ, - заявил хоккеист.



В прошедшем сезоне 45-летний Яромир, играя за «Флориду», набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах регулярного чемпионата.

Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).