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Геннадий Орлов: Говорят, 6 августа Пашалич сыграет за «Спартак» против «Зенита»

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе в московский «Спартак» полузащитника «Челси» Марио Пашалича.

- 6 августа у «Зенита» ключевой матч со «Спартаком». Говорят, что в этой встрече примет участие Пашалич, которого приобретет «Спартак».

Это инсайд, официально об этом еще не сообщили, - рассказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В прошедшем сезоне Пашалич на правах аренды играл за «Милан». Полузащитник провел 24 матча в Серии А, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Напомним, на старте чемпионата России-2017/18 «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).

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