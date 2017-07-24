«Арсенал» переиграл «СКА-Хабаровск»

Футболисты «Арсенала» на своем поле переиграли «СКА-Хабаровск» в матче второго тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 18-й минуте забил полузащитник тульской команды Сергей Ткачев.

После этого матча «Арсенал» набрал три очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск», не имея очков в активе, занимает 15- место.

В следующем туре 29 июля «Арсенал» на выезде сыграет с «Рубином». В тот же день «СКА-Хабаровск» встретится в гостях с ЦСКА.