«Арсенал» переиграл «СКА-Хабаровск»
Футболисты «Арсенала» на своем поле
переиграли «СКА-Хабаровск» в матче второго тура чемпионата России со счетом
1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 18-й минуте забил полузащитник тульской команды Сергей Ткачев.
После этого матча «Арсенал» набрал три очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск», не имея очков в активе, занимает 15- место.
В следующем туре 29 июля «Арсенал» на выезде сыграет с «Рубином». В тот же день «СКА-Хабаровск» встретится в гостях с ЦСКА.
Матч
Арсенал - СКА-Хабаровск - 1:0 (1:0)
Голы
Ткачёв 18 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Беляев, Сунзу, Григалава, Ткачёв (Горбатенко, 79), Берхамов (Максимов, 83), Александров, Чаушич, Боурчану, Шевченко, Расич (Джорджевич, 46)
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Эдиев, Гришко, Баляйкин (Калинский, 67), Черевко, Дедечко, Казанков (Федотов, 55), Корян, Лескано (Кобялко, 61), Никифоров
Предупреждения:
Габулов, 90; Чаушич, 90 - Казанков, 31; Черевко, 40
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
24 июля 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция