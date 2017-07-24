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«Арсенал» переиграл «СКА-Хабаровск»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Арсенала» на своем поле переиграли «СКА-Хабаровск» в матче второго тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 18-й минуте забил полузащитник тульской команды Сергей Ткачев.

После этого матча «Арсенал» набрал три очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск», не имея очков в активе, занимает 15- место.

В следующем туре 29 июля «Арсенал» на выезде сыграет с «Рубином». В тот же день «СКА-Хабаровск» встретится в гостях с ЦСКА.

Матч

Арсенал - СКА-Хабаровск - 1:0 (1:0)

Голы

Ткачёв 18 (1:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Беляев, Сунзу, Григалава, Ткачёв (Горбатенко, 79), Берхамов (Максимов, 83), Александров, Чаушич, Боурчану, Шевченко, Расич (Джорджевич, 46)

СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Эдиев, Гришко, Баляйкин (Калинский, 67), Черевко, Дедечко, Казанков (Федотов, 55), Корян, Лескано (Кобялко, 61), Никифоров

Предупреждения:

Габулов, 90; Чаушич, 90 - Казанков, 31; Черевко, 40

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

24 июля 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция

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