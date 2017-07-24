«Зенит» объявил о расторжении контракта с Маурисио

Сообщение об этом появилось на официальном сайте петербургского клуба.

- Футбольный клуб «Зенит» и бразильский полузащитник Маурисио достигли договоренности о расторжении контракта спортсмена, - говорится в сообщении.

Напомним, Маурисио перешел в «Зенит» из «Терека» зимой 2016 года. Всего за петербургский клуб бразилец провел 42 матча, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Вместе с сине-бело-голубыми 28-летний игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка России, а также бронзовым призером чемпионата страны. Ранее Жозе выступал за «Терек» (2010-2015) и «Флуминенсе» (2007-2009).