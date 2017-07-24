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«Зенит» объявил о расторжении контракта с Маурисио

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Сообщение об этом появилось на официальном сайте петербургского клуба. 

- Футбольный клуб «Зенит» и бразильский полузащитник Маурисио достигли договоренности о расторжении контракта спортсмена, - говорится в сообщении. 

Напомним, Маурисио перешел в «Зенит» из «Терека» зимой 2016 года. Всего за петербургский клуб бразилец провел 42 матча, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Вместе с сине-бело-голубыми 28-летний игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка России, а также бронзовым призером чемпионата страны. Ранее Жозе выступал за «Терек» (2010-2015) и «Флуминенсе» (2007-2009).  

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