Александр Бубнов: Футболисты в первую очередь идут не в «Зенит», а именно к Манчини

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением об активности «Зенита» на рынке Латинской Америки в летнее трансферное окно.

- Манчини просто так игроков брать не будет. Он, видно, хорошо знает рынок Латинской Америки. Там у него никаких проблем нет. Проблемы могут быть лишь в процессе переговоров. У Манчини не должно быть проблем и на итальянском рынке. Он берет молодых игроков на перспективу. Футболисты в первую очередь идут не в «Зенит», а именно к Манчини, чтобы проявить себя в Европе, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона руководство «Зенита» отправило в отставку Мирчу Луческу и назначило главным тренером Роберто Манчини.