Станислав Поздняков: Число подозреваемых в докладе Макларена сильно преувеличено

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от итоговых докладов комиссий МОК, занимающихся расследованиями допинговых случаев в российском спорте.

- Не думаю, что слово «опасаться» здесь подходит. Но, думаю, нам стоит уделить этому внимание. Потому что мы не знаем, какими материалами располагает комиссия. Тем не менее, мы сами проводим собственное расследование всех случаев, указанных в докладе Макларена.

На сегодняшний день я могу вам сказать, что то приведенное число - тысячи спортсменов, вовлеченных и подозреваемых - очень сильно преувеличено, в десятки раз. Их в десятки раз меньше, - заявил Поздняков.

Ранее утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на различных турнирах в 30 видах спорта. МОК создал две комиссии для расследования этих случаев.