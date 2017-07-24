Легкоатлет Федоров пропустит чемпионат России

Российский легкоатлет Алексей Федоров, допущенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к международным стартам, пропустит чемпионат России. Он в ближайшие выходные состоится в подмосковном Жуковском.

«Следующую неделю, после получения травмы, Алексея пролечился. Чувствует себя нормально. Но форсировать форму, ехать на чемпионат России, где вряд ли покажем хороший результат, мы не хотим. Куда важнее подготовиться к Универсиаде, которая в конце августа состоится в Тайбэе», - приводит «Рабочий путь» слова отца и тренера Алексея – Леонида Федорова.

Напомним, что Алексей Федоров получил травму спины 15 июля в подмосковном Ерине во время разминки Кубка России. Из-за повреждения российский легкоатлет не смог преодолеть международный квалификационный норматив (16 метров 80 сантиметров). Таким образом, Алексей Федоров пропустит чемпионат мира, который в середине августа пройдет в Лондоне.