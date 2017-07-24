Алексей Поддубский: Первый тайм откровенно провалили

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «СКА-Хабаровск» (1:0) главный тренер гостей Алексей Поддубский отметил нервозность своей команды в начале игры.

- Первый тайм откровенно провалили, у команды чувствовалась нервозность. Не знаю, с чем это связано. Во втором тайме пришли в себя, появились подходы к воротам, но и раскрылись, получили несколько моментов.

- Можно сказать, что у Вашей команды сейчас трудности привыкания к премьер-лиге?

- Да, к сожалению, они есть, но со временем меньше таких трудностей будет. Потихоньку вливаемся в премьер-лигу.

- Было ли желание и возможность усилиться игроками с опытом премьер-лиги?

- Костяк команды у нас остался из ФНЛ, а усиление ищем. Дозаявка открыта до 31 августа, будем укрепляться.