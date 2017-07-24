Алексей Поддубский: Первый тайм откровенно провалили
На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «СКА-Хабаровск» (1:0) главный тренер гостей Алексей Поддубский отметил нервозность своей команды в начале игры.
- Первый тайм откровенно провалили, у команды чувствовалась нервозность. Не знаю, с чем это связано. Во втором тайме пришли в себя, появились подходы к воротам, но и раскрылись, получили несколько моментов.
- Можно сказать, что у Вашей команды сейчас трудности привыкания к премьер-лиге?
- Да, к сожалению, они есть, но со временем меньше таких трудностей будет. Потихоньку вливаемся в премьер-лигу.
- Было ли желание и возможность усилиться игроками с опытом премьер-лиги?
- Костяк команды у нас остался из ФНЛ, а усиление ищем. Дозаявка открыта до 31 августа, будем укрепляться.
Матч
Арсенал - СКА-Хабаровск - 1:0 (1:0)
Голы
Ткачёв 18 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Беляев, Сунзу, Григалава, Ткачёв (Горбатенко, 79), Берхамов (Максимов, 83), Александров, Чаушич, Боурчану, Шевченко, Расич (Джорджевич, 46)
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Эдиев, Гришко, Баляйкин (Калинский, 67), Черевко, Дедечко, Казанков (Федотов, 55), Корян, Лескано (Кобялко, 61), Никифоров
Предупреждения:
Габулов, 90; Чаушич, 90 - Казанков, 31; Черевко, 40
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
24 июля 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция