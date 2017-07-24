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Миодраг Божович: Думаю, что мы на хорошей дороге

Дмитрий Аполоник
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «СКА-Хабаровск» (1:0) главный тренер хозяев Миодраг Божович отметил важность победы для тульской команды.

- Мы начали матч хорошо, очень вовремя забили гол со стандарта, были моменты забить побольше и сделать так, чтобы второй тайм играть без нервов. Не забили, и во втором тайме были моменты, когда СКА играл лучше, чем мы. Игроки молодцы, выдержали. Для нас самое главное - это три очка, которые мы сегодня забрали. Продолжаем свою работу.

- С чем связаны моменты, когда СКА играл лучше? Это попытка удержать счёт или недостаточная физическая готовность?
- Может быть и то, и другое: и физическая готовность, и боязнь упустить победу. В каких-то моментах не было хорошего контроля мяча. Все-таки это только первая домашняя игра, думаю, что мы на хорошей дороге.

- Как Вам атмосфера на стадионе?
- Настоящая футбольная атмосфера, настоящие болельщики, которые любят футбол и свою команду.

- Будете ли дальше использовать форварда Шевченко на левом фланге полузащиты?
- Шевченко был одним из лучших и на сборах, и в тех матчах, которые мы сыграли. Наверняка продолжим его использовать на этой позиции.

- Как оцените дебют Джорджевича?
- Он вышел на поле и обострил нашу игру, забежал пару раз очень хорошо, создал два острых момента. Видно, что у него нет игровой практики, чем больше будет играть, тем лучше будет становиться.

- Следующая игра у «Арсенала» в Казани с «Рубином», проигравшим два стартовых матча. Что ожидаете от этой игры?
- Сейчас надо переварить сегодняшнюю игру, а завтра начнем думать про «Рубин». Игра будет непростой, Бердыев - один из лучших тренеров в России, у него хорошая команда. Но мы должны брать очки везде, так что постараемся дать бой.
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