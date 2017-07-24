Миодраг Божович: Думаю, что мы на хорошей дороге Дмитрий Аполоник 24 июля 2017, 22:28 «Советский спорт» Источник:

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «СКА-Хабаровск» (1:0) главный тренер хозяев Миодраг Божович отметил важность победы для тульской команды.



- Мы начали матч хорошо, очень вовремя забили гол со стандарта, были моменты забить побольше и сделать так, чтобы второй тайм играть без нервов. Не забили, и во втором тайме были моменты, когда СКА играл лучше, чем мы. Игроки молодцы, выдержали. Для нас самое главное - это три очка, которые мы сегодня забрали. Продолжаем свою работу.



- С чем связаны моменты, когда СКА играл лучше? Это попытка удержать счёт или недостаточная физическая готовность?

- Может быть и то, и другое: и физическая готовность, и боязнь упустить победу. В каких-то моментах не было хорошего контроля мяча. Все-таки это только первая домашняя игра, думаю, что мы на хорошей дороге.



- Как Вам атмосфера на стадионе?

- Настоящая футбольная атмосфера, настоящие болельщики, которые любят футбол и свою команду.



- Будете ли дальше использовать форварда Шевченко на левом фланге полузащиты?

- Шевченко был одним из лучших и на сборах, и в тех матчах, которые мы сыграли. Наверняка продолжим его использовать на этой позиции.



- Как оцените дебют Джорджевича?

- Он вышел на поле и обострил нашу игру, забежал пару раз очень хорошо, создал два острых момента. Видно, что у него нет игровой практики, чем больше будет играть, тем лучше будет становиться.



- Следующая игра у «Арсенала» в Казани с «Рубином», проигравшим два стартовых матча. Что ожидаете от этой игры?

- Сейчас надо переварить сегодняшнюю игру, а завтра начнем думать про «Рубин». Игра будет непростой, Бердыев - один из лучших тренеров в России, у него хорошая команда. Но мы должны брать очки везде, так что постараемся дать бой.

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