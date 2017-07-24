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Константин Генич: «Матч ТВ» - банкрот? До сегодняшнего дня все было нормально. По-старому

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич - о том, все ли хорошо на телеканале.

- В связи с последними событиями есть мнения, что «Матч ТВ» - банкрот. Все ли хорошо?
- По крайней мере, до сегодняшнего дня все было нормально. По-старому. Какие-то разговоры, слухи ходят относительно состояния канала, но не больше. Я ведь не начальник, а просто подчиненный. Человек, работающий по контракту. Поэтому о финансовых вопросах лучше спрашивать у других людей.

- Нет ли задержек по зарплате?
- Пока, слава Богу, все нормально.

- Вы считаетесь топ-комментатором. Тоже работаете по договору?
- Да, как и многие на канале.

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