Константин Генич: «Матч ТВ» - банкрот? До сегодняшнего дня все было нормально. По-старому

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич - о том, все ли хорошо на телеканале.



- В связи с последними событиями есть мнения, что «Матч ТВ» - банкрот. Все ли хорошо?

- По крайней мере, до сегодняшнего дня все было нормально. По-старому. Какие-то разговоры, слухи ходят относительно состояния канала, но не больше. Я ведь не начальник, а просто подчиненный. Человек, работающий по контракту. Поэтому о финансовых вопросах лучше спрашивать у других людей.



- Нет ли задержек по зарплате?

- Пока, слава Богу, все нормально.



- Вы считаетесь топ-комментатором. Тоже работаете по договору?

- Да, как и многие на канале.