ЦСКА призвал болельщиков не пользоваться метро перед матчем в Афинах

ЦСКА в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с клубом АЕК из Афин попросил болельщиков воздержаться от использования местного метрополитена.

«Полицейское управление Афин, исходя из соображений безопасности, настоятельно рекомендует болельщикам красно-синих воздержаться от использования метро в день матча. Вход на гостевой сектор будет осуществляться через ворота номер 20», - говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Матч АЕК - ЦСКА начнется 25 июля в 20:30 по московскому времени.



