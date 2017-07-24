Константин Генич: Карпин на летучках объяснял комментаторам различные тактические моменты

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич - о дисциплине, которая была на телеканале при Валерии Карпине. Напомним, сегодня стало известно, что главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» покинул занимаемый пост ради тренерской деятельности.



- Дисциплина при Карпине стала жестче?

- И до Валерия Георгиевича у нас были регулярные летучки, которые проводил Таш Саркисян. Обсуждали актуальные вопросы, события тура, что хорошо, что плохо. Набрасывали мысли, как разнообразить работу комментатора. Когда пришел Карпин, конечно, он привнес определенные вещи. Если говорить о дисциплине, то было сразу озвучено, что пользоваться телефонами на летучке запрещено. Опоздания карались, пусть минимальным, но штрафом. Но это больше внутренняя кухня, которая мало, кому интересна.



В целом, на первых пора летучки при Карпине были очень насыщенными. Помимо различных производственных моментов они помогали, скажем так, расширять кругозор. Объяснялись какие-то вещи по тактике, показывались видеонарезки с действиями той или иной команды, чтобы комментаторы больше понимали футбол. Было интересно. Летучки стали ожидаемым событием.