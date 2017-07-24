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Нестеров, Калинин и Алтыбармакян вызваны в Олимпийскую сборную России на турнир в Сочи

Источник:  ФХРКомментарии

Федерация хоккея России опубликовала состав Олимпийской сборной России на турнир Sochi Hockey Open. 

Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Владислав Сухачёв («Трактор»), Кирилл Устименко (МХК «Динамо» СПб, МХЛ). 

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Никита Трямкин («Автомобилист»), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба – СКА). 

Нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева», ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачёв (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все – ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все – СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все – «Локомотив»), Артем Фёдоров («Салават Юлаев»).  

Отмечается, что в рамках турнира тренерский штаб может пригласить для просмотра других кандидатов в сборную из команд-участниц. Помимо подопечных Олега Браташа, в соревновании примут участие СКА, «Куньлунь», «Сочи», сборная Канады и магнитогорский «Металлург». Турнир пройдет в Сочи с 5 по 9 августа.


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